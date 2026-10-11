Lotito non crede alle sue orecchie: i cori contro di lui arrivano da dove non se lo aspettava

Durante Lazio-Monza, nella sesta giornata di campionato, dal settore ospiti sono partiti più volte cori contro Claudio Lotito. Il presidente della Lazio era presente all’Olimpico. I tifosi biancocelesti hanno risposto applaudendo i cori dei sostenitori del Monza.

I cori dal settore ospiti durante Lazio-Monza

La contestazione a Lotito è arrivata dai tifosi biancorossi nel corso della partita. Non si è trattato di un episodio isolato: i cori rivolti al presidente laziale sono stati intonati più volte e non sono passati inosservati sugli spalti.

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Il presidente della Lazio si gira di scatto verso i Distinti Sud-Ovest: stavolta a contestarlo sono i tifosi del Monza nel settore ospiti.

A rendere particolare il momento è stata la provenienza della protesta. A contestare Lotito, questa volta, non sono stati soltanto sostenitori della Lazio, ma anche quelli della squadra avversaria.

Gli applausi dei tifosi della Lazio

La risposta del pubblico biancoceleste è stata immediata. Dagli spalti sono arrivati applausi ai cori del settore ospiti, un gesto che mostra come la contestazione al presidente trovi ancora consenso tra i tifosi presenti all’Olimpico.

L’episodio si inserisce in un clima di protesta che accompagna la stagione della Lazio. La reazione dei tifosi laziali dà quindi un significato ulteriore a quanto accaduto durante la gara.

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