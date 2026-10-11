Lazio-Monza, delegazione qatariota all’Olimpico: cosa c’è dietro la visita

Una nutrita delegazione della polizia qatariota era presente allo stadio Olimpico per Lazio-Monza. Secondo quanto riportato da Agensocial, Ufficiali e rappresentanti sono arrivati intorno alle 14.40, accompagnati da almeno due cameramen. Hanno così assistito anche al volo dell’aquila Flaminia, passata sopra le loro teste.

L’invito, almeno ufficialmente, è arrivato dalla Polizia e non dalla Lazio.