Lazio-Cagliari, un ex biancoceleste festeggia per la vittoria: ecco di chi si tratta

Una volta aver indossato la maglia biancoceleste è difficile allontanarsi completamente dal club e dimenticare l'amore ricevuto dalla tifoseria laziale, questo è ciò che è successo a Federico Marchetti, portiere che con la Lazio ha alzato la Coppa Italia del 26 maggio 2013, infatti, l'ex si é nuovamente seduto sugli spalti dello Stadio Olimpico per sostenere la sua vecchia squadra durante l'incontro con il Cagliari, come aveva fatto anche in Lazio-Juventus.

Lazio-Cagliari, i festeggiamenti di Marchetti

Nella pagina successiva le scorse dichiarazioni di Federico Marchetti a sslazio.it