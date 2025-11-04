Lazio-Cagliari, Pisacane: "Se viene fuori la giocata del singolo non basta fare tutto bene..."

Fabio Pisacane, tecnico del club rossoblu, è intervenuto ai microfoni di Dazn esprimersi riguardo la sconfitta del Cagliari nel match di stasera contro la Lazio allo stadio Olimpico, in seguito ai palloni mandati in rete da Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni.

Mi porto a casa l'aver recuperato alcuni giocatori, l’approccio che è stato buono, venire qui e fare una partita di coraggio ci fa sperare anche se nel calcio contano i punti. Qualcosa non è andato. Siamo venuti all’Olimpico per fare una partita per come l’abbiamo fatta contro una squadra forte, non con presunzione. Ci piace costruire a 2 o 3 e abbiamo la possibilità lo facciamo e fare come questa sera la partita che abbiamo fatto. Se viene fuori la giocata del singolo (Isaksen, ndr) poi non basta fare tutto bene, basta un guizzo dell’avversario e ti danneggia un po’ la prestazione.