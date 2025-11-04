Lazio-Cagliari, Pisacane: "Se viene fuori la giocata del singolo non basta fare tutto bene..."
Fabio Pisacane, tecnico del club rossoblu, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn in seguito alla sconfitta contro le aquile all'Olimpico
Le dichiarazioni del tecnico Fabio Pisacane a Dazn
Mi porto a casa l'aver recuperato alcuni giocatori, l’approccio che è stato buono, venire qui e fare una partita di coraggio ci fa sperare anche se nel calcio contano i punti. Qualcosa non è andato. Siamo venuti all’Olimpico per fare una partita per come l’abbiamo fatta contro una squadra forte, non con presunzione. Ci piace costruire a 2 o 3 e abbiamo la possibilità lo facciamo e fare come questa sera la partita che abbiamo fatto. Se viene fuori la giocata del singolo (Isaksen, ndr) poi non basta fare tutto bene, basta un guizzo dell’avversario e ti danneggia un po’ la prestazione.
