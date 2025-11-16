Italia-Norvegia 1-4, anche Mattia Zaccagni in campo

Serata nera quella della nazionale italiana nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Finisce infatti 1-4 Italia-Norvegia. Un risultato inaspettato sopratutto per il passivo pesante che hanno incassato gli uomini del ct Gennaro Gattuso. Tanta amarezza, tanta delusione e la preoccupazione di affrontare un altro playoff, il terzo consecutivo, dopo gli ultimi due finiti in maniera pessima contro la Macedonia e la Svezia. Questa sera c'è stato spazio anche per Mattia Zaccagni. L'esterno non è partito dal primo minuto ma è subentrato nel finale.

La partita di Mattia Zaccagni

Entra proprio quando si conferma il buio totale nella nazionale azzurra. Gli uomini di Gennaro Gattuso sembrano stremati fisicamente e mentalmente spenti, tramortiti, probabilmente, da come gli avversari norvegesi hanno ribaltato il risultato prendendo il pieno dominio sugli azzurri. Al minuto 79 entra Mattia Zaccaghi per Pio Esposito, sembra ovvio che l'intento del ct Gattuso è quello di dare una scossa con gli strappi in velocità che potrebbe offrire l'ala laziale. Quello che infatti tenta il calciatore 30enne, ci riesce a piccole dosi quando oramai l'intera squadra è allo sbaraglio.

I numeri di Zaccagni in azzurro

Il capitano della Lazio vanta ben 13 presenze con la maglia azzurra realizzando un gol. Rete che tutti gli italiani ricordano per aver tenuto a galla l'Italia negli ultimi Europei disputati nel 2024: spettacolare tiro a giro contro la Croazia che fece impazzire un'intera nazione.