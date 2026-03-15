Al Fateh-Al Hilal, Milinkovic stupisce ancora: il video del suo gol decisivo

La scalata dell'Al Hilal nella Saudi Pro League prosegue senza soste, confermando la squadra di Simone Inzaghi come la candidata principale al ribaltone in classifica. La prestazione eccellente e la rete di Sergej Milinkovic-Savic contro l'Al Fateh hanno permesso al club di Riyadh di salire a quota 64 punti, portandosi a sole tre lunghezze di distanza dalla capolista Al Nassr.

Milinkovic-Savic decisivo: un gol che vale oro

A risolvere una sfida bloccata e nervosa ci ha pensato ancora una volta Sergej Milinkovic-Savic. L'ex pilastro della Lazio è stato ancora una volta l'uomo della provvidenza per l'Al Hilal, firmando il gol decisivo che ha steso l'Al Fateh e regalato tre punti pesantissimi alla squadra di Simone Inzaghi. Il Sergente sta vivendo una stagione da leader assoluto, confermandosi il cuore pulsante di una formazione che, sotto la guida tecnica dell'ex allenatore dell'Inter, ha trovato una solidità tattica invidiabile e una fame di successi che sembra non conoscere ostacoli.

Il video riportato da Sportitalia