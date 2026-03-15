Formula Uno, Kimi Antonelli da sogno: pole position e storia dell'Italia riscritta

Un Gran Premio ricco di sorprese e colpi di scena, che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo giro in pista ed ha riportato l'Italia in vetta grazie all'impresa del giovane pilota della Mercedes: Kimi Antonelli.

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Pole position per Antonelli: nuovo capitolo della storia italiana

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, la vittoria dell'italiano 19enne ha scritto un nuovo capitolo della storia italiana nel mondo dei motori, infatti, era da circa 20 anni che mancava la pole position di un italiano. L'ultimo a riuscire nell'impresa era stato Fisichella nel Gran Premio del 2006 in Malesia, pilota che al tempo guidava per la scuderia Renault.

Gran Premio di Shangai: la top 5

Un Gran Premio assolutamente travolgente si è concluso con la pole position del giovane pilota, seguito dal suo compagno di squadra: George Russell. A concludere il podio ci pensa Sir Lewis Hamilton che, dopo la lotta con Charles Leclerc, è riuscito a superare di un posto il predestinato e raggiungere il suo primo podio in Ferrari. A concludere la Top 5 ci pensa con gran sorpresa Ollie Bearman e la sua Haas.