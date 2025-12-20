Classifica dei club con più rigori a favore: la posizione della Lazio

Transfermarkt.it ha pubblicato sui social la classifica dei club con più rigori a favore nelle ultime stagioni e in particolare nella stagione attuale

Michelle De Angelis /
Transfermarkt.it ha pubblicato sui social la lista dei club con più rigori a favore nelle ultime 5 stagioni, in quella attuale e dei rigori tirati in totale in una singola stagione. In queste classifica la Lazio non solo compare una sola volta ma occupa una posizione non molto alta. 

La classifica di Transfermarkt.it

La posizione della Lazio 

Nelle ultime 5 stagioni del Campionato di Serie A la rosa biancoceleste ha ricevuto 37 rigori a favore, ma non solo, si contano ben 31 tiri riusciti e soltanto 6 sbagliati. Per quanto riguarda la stagione attuale, invece, alla Lazio è stato assegnato solo un rigore a favore, nel corso della gara contro il Torino e battuto perfettamente da Danilo Cataldi.

