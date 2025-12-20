Italiano: " Immobile? In questi anni ha dimostrato di essere un cecchino infallibile"

Una grande serata ieri per il Bologna guidato da Vincenzo Italiano, che è riuscita a sconfiggere l'Inter ai rigori in semifinale di Supercoppa Italiana. Al termine della gara il mister ha commentato ai microfoni di Sportmediaset le prestazioni di Ciro Immobile, che ha tirato il rigore decisivo.

Ciro lo abbiamo preso per questo, ci ha ripagato della fiducia che abbiamo in lui: bravissimo lui, quello decisivo è capitato sui piedi di chi in questi anni ha dimostrato di essere un cecchino infallibile e ci ha portato in finale. È rimasto fuori tanto tempo. Gli è capitato questo pallone: è stato bravissimo. Hanno sbagliato in tanti, forse in quella porta c'era una maledizione.