Lazio-Fiorentina 3-0, dopo il match parla mister Pinones-Arce per la viola

Si è conclusa da non molto la partita Lazio-Fiorentina. Le biancocelesti si sono portate a casa un importante 3-0, netto, contro un'ottima Fiorentina che non ha saputo sfruttare le occasioni offensive e che è mancata molto invece in quella difensiva dove ha sofferto la squadra capitolina. Dopo il match a parlare è stato l'allenatore della Fiorentina Pinones-Arce.

Le parole del mister della Fiorentina femminile

Ultimamente ci manca fare più gol degli avversari, semplice. Le prossime partite devono essere diverse da oggi. Alla Lazio faccio i complimenti per la partita di oggi, si sono meritati la vittoria ed altro non posso aggiungere nel dettaglio.

La partita di oggi

Partita dominata dalle ragazze biancocelesti che oltre a brillare davanti hanno saputo soffrire dietro e si sono salvate anche a diversi miracoli del portiere Durante. I complimenti arrivano anche dall'allenatore avversario. La viola dalla sua ha peccato in fase difensiva dove la Lazio ha approfittato con concretezza e pragmatismo. Al minuto 29 il vantaggio grazie alla rete di Eleonora Goldoni. Il raddoppio arriva dopo non molto e ci pensa Piemonte al 36simo. Al minuto 60 la autorete di Curmark fissa il match sul 3-0.