Lazio-Fiorentina 3-0, dopo il match parla mister Pinones-Arce per la viola

L'allenatore si esprime dopo la pesante sconfitta incassata dalla sua squadra

Leoni Andrea /
Pinones Arce
Pinones Arce

Si è conclusa da non molto la partita Lazio-Fiorentina. Le biancocelesti si sono portate a casa un importante 3-0, netto, contro un'ottima Fiorentina che non ha saputo sfruttare le occasioni offensive e che è mancata molto invece in quella difensiva dove ha sofferto la squadra capitolina. Dopo il match a parlare è stato l'allenatore della Fiorentina Pinones-Arce. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le parole del mister della Fiorentina femminile

Ultimamente ci manca fare più gol degli avversari, semplice. Le prossime partite devono essere diverse da oggi. Alla Lazio faccio i complimenti per la partita di oggi, si sono meritati la vittoria ed altro non posso aggiungere nel dettaglio.

La partita di oggi

Partita dominata dalle ragazze biancocelesti che oltre a brillare davanti hanno saputo soffrire dietro e si sono salvate anche a diversi miracoli del portiere Durante. I complimenti arrivano anche dall'allenatore avversario. La viola dalla sua ha peccato in fase difensiva dove la Lazio ha approfittato con concretezza e pragmatismo. Al minuto 29 il vantaggio grazie alla rete di Eleonora Goldoni. Il raddoppio arriva dopo non molto e ci pensa Piemonte al 36simo. Al minuto 60 la autorete di Curmark fissa il match sul 3-0.

22° Serie A Live | Lecce-Lazio 0-0: poche emozioni in questa prima parte
Lazio-Genoa, l'assessore invita i tifosi a Ponte Milvio