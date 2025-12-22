Calciomercato Lazio, una Big di Serie A punta Mandas: ecco dove potrebbe trasferirsi il greco

In vista della finestra di mercato di gennaio tutte le squadre hanno iniziato a guardarsi intorno e a valutare i profili che potrebbero arrivare per rafforzare la loro rosa, infatti, come svelato da Alfredo Pedullà ha svelato su Youtube, Christos Mandas è entrato nel mirino della Juventus.

Il commento di Alfredo Pedullà su Youtube

Alla Juve piace Mandas. Non per Di Gregorio ma perchè Perin spinge per andare al Genoa. La Juve lo libera solo se dovesse prendere un portiere di un certo spessore.

Il Genoa propone uno scambio con Leali ma Mandas piace molto. La Lazio non vorrebbe darlo in prestito e lo valuta 15 milioni abbondanti più bonus.

Il video