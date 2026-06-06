Baldini in conferenza: "Nei settori giovanili, i ragazzi dedicano poche ore all'allenamento…"

Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, l'Italia sfiderà in una seconda partita amichevole la Grecia. Silvio Baldini, CT degli Azzurri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match.

Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Vorrei che iniziassero come nel primo tempo, i giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche. La mia aspettativa non è avere una squadra che si trasforma dopo tre giorni di lavoro. Voglio vederli ordinati come contro il Lussemburgo, per rappresentare la Nazionale con serenità perché in primis rappresenteranno loro stessi. Sono dei ragazzi speciali, riescono a socializzare fuori dal campo ma poi ad andare a mille in allenamento appena iniziano a lavorare. Se farete così non perderete mai, dico loro, potrete accettare il risultato del campo ma senza uscirne sconfitti. Chi arriverà dopo di me deve avere la prospettiva di capire che i giovani sono una risorsa e non un problema.