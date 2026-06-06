Mancini su Eriksson: "Era un personaggio amato da tutti. Il fatto che…"

Roberto Mancini durante un'intervista sul palco del Teatro Regio di Parma, tra i tanti temi affrontati ha ricordato anche Sven Goran Eriksson.

Il fatto che abbia fatto un pellegrinaggio in tutte le squadre in giro per l'Europa e che tutti lo abbiano omaggiato con affetto fa capire che tipo di persona straordinaria fosse. Era un personaggio amato da tutti.