Mancini su Eriksson: "Era un personaggio amato da tutti. Il fatto che…"

Roberto Mancini durante un'intervista sul palco del Teatro Regio di Parma, tra i tanti temi affrontati ha ricordato anche Sven Goran Eriksson

Beniamino Civitelli /
Mancini

Roberto Mancini durante un'intervista sul palco del Teatro Regio di Parma, tra i tanti temi affrontati ha ricordato anche Sven Goran Eriksson

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Le parole di Roberto Mancini su Sven Goran Eriksson

Eriksson

Il fatto che abbia fatto un pellegrinaggio in tutte le squadre in giro per l'Europa e che tutti lo abbiano omaggiato con affetto fa capire che tipo di persona straordinaria fosse. Era un personaggio amato da tutti. 

Non era molto italiano? 

Ma si è "italianizzato" subito, potevano dargli anche il passaporto per me. Ha amato subito l'Italia e sposato il tipo di vita che si fa qui.

Non si arrabbiava mai? 

Al massimo poteva diventare un po’ rosso, ma era veramente gentile con tutti.

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