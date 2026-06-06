Mancini su Eriksson: "Era un personaggio amato da tutti. Il fatto che…"
Roberto Mancini durante un'intervista sul palco del Teatro Regio di Parma, tra i tanti temi affrontati ha ricordato anche Sven Goran Eriksson
Roberto Mancini durante un'intervista sul palco del Teatro Regio di Parma, tra i tanti temi affrontati ha ricordato anche Sven Goran Eriksson.
Le parole di Roberto Mancini su Sven Goran Eriksson
Il fatto che abbia fatto un pellegrinaggio in tutte le squadre in giro per l'Europa e che tutti lo abbiano omaggiato con affetto fa capire che tipo di persona straordinaria fosse. Era un personaggio amato da tutti.
Non era molto italiano?
Ma si è "italianizzato" subito, potevano dargli anche il passaporto per me. Ha amato subito l'Italia e sposato il tipo di vita che si fa qui.
Non si arrabbiava mai?
Al massimo poteva diventare un po’ rosso, ma era veramente gentile con tutti.