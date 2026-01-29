Caso Astori, arriva la sentenza del tribunale: maxi risarcimento per la famiglia

Un episodio che non solo ha distrutto interiormente tutti i tifosi, la squadra e lo staff Viola, ma anche ogni appassionato del calcio. Una tragedia che ha colpito un giovane ragazzo di 31 anni, Davide Astori, ex Capitano della Fiorentina deceduto per via di un arresto cardiaco.

La sentenza del tribunale

La sentenza del tribunale di Firenze, confermata dalla Cessazione, ha deciso che l'ospedale di Cadeggi dovrà versare circa 1.100.000 euro alla famiglia del Capitano della Fiorentina, scomparso in un albergo a Udine il 4 marzo del 2018 a causa di arresto cardiaco, prima della gara Udinese-Fiorentina. A ricevere i soldi sarà Francesca Fioretti e Vittoria, compagna e figlia dell'indimenticabile calciatore, i genitori e i fratelli.

La pena per il medico

Oltre a quanto affermato anteriormente, il tribunale di Firenze aveva anche emesso la condanna di un anno al medico che aveva seguito Davide Astori, infatti, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, il professore era colpevole di non aver interpretato in maniera corretta le anomalie emerse durante una prova da sforzo del calciatore, le quali avrebbero dovuto richiedere ulteriori esami per accertarsi della salute del Capitano. Nonostante ciò, la pena è stata sospesa, infatti, secondo la legge è l'ospedale che deve pagare e, nel caso in cui ritenesse il medico colpevole di un grave errore, prendere provvedimenti.