La moviola di Bologna-Lazio: ordinaria amministrazione, corretto il rigore

Lazio e Bologna si ritrovano a distanza di un mese dalla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, quando i biancocelesti riuscirono a strappare al Dall'Ara la qualificazione al turno successivo. Oggi la squadra guidata da mister Sarri, in tribuna dopo l'espulsione rimediata contro il Milan, torna a Bologna per la 30° giornata di Serie A in uno scontro diretto che mette in palio un ottavo posto che vale poco per velleità europee, ma che è importante per il gruppo.

La designazione arbitrale

Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo)

Assistenti: Berti - Laudato

IV ufficiale: Zanotti

VAR: Di Paolo

AVAR: Giua

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball

La gestione dei cartellini in Bologna-Lazio

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Laudato, con Zanotti IV uomo, e con Di Paolo al VAR e Giua all'AVAR, il fischietto di Teramo ha ammonito nel corso del match tra Bologna e Lazio: al 65' Castro; al 66' Italiano; al 77' Taylor.

I casi di moviola nel primo tempo

In un primo tempo equilibrato e giocato a folate, con poche occasioni da entrambe le parti, le più pericolose sono state quelle di Marusic e Moro, con quest'ultimo che ha fatto correre l'unico vero brivido del match colpendo l'incrocio dei pali. Feliciani è stato comunque chiamato in causa solo raramente nella prima frazione di gioco, tuttavia non sono mancati diversi falli non fischiati dal direttore di gara.

Il secondo tempo

Calcio di rigore per il Bologna

La seconda frazione di gioco si apre con un calcio di rigore a favore del Bologna: errore clamoroso di Dele-Bashiru che sbaglia il retropassaggio per Motta, il portiere biancoceleste interviene in ritardo netto su Castro, abbattendolo. Rigore netto, ma a salvare la Lazio è il giovane portiere biancoceleste parando in due tempi il penalty a Orsolini.

Giallo a Castro

Prima ammonizione del match per Castro: al 65' l'attaccante argentino provoca fallo ai danni di Cancellieri che si stava involando sulla fascia.

Ammonito Italiano

Dopo solo un minuto il direttore di gara ammonisce anche Vincenzo Italiano per proteste per un mancato giallo nei confronti di Cancellieri dopo un fallo su Dominguez

Sanzione per Taylor

Taylor, autore della doppietta biancoceleste, è il primo biancoceleste a rimediare un'ammonizione per un fallo su Dominguez al 77'.