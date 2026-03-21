Milan-Torino 3-2, spettacolo a San Siro e sorpasso Napoli

Si è conclusa da pochi minuti la partita Milan-Torino. Tante emozioni, tanti gol e tanti ribaltamenti allo stadio San Siro di Milano. Il risultato finale è stato di 3-2 per gli uomini di Max Allegri. Una sfida che racchiude la sofferenza del Milan nell'esultanza finale del suo allenatore. Nessun rimpianto invece per i granata di D'Aversa che sono riusciti a tenere col fiato sospeso i diavoli rossoneri fino all'ultimo secondo.

La partita

Bastano poche battute per capire che il Torino non è venuto a Milano con atteggiamento passivo e guardingo. Il Milan manovra e spinge senza però trovare facilmente l'affondo giusto per sbloccare il risultato. Servono infatti 36 minuti per vedere un gol, ci pensa Pavlovic che si inventa un gol pazzesco dalla distanza con un siluro imprendibile. La risposta granata arriva dopo appena 8 minuti e ci pensa Simeone con un guizzo a pareggiarla. Primo tempo che si chiude sull'1-1.

La ripresa vede un super Milan. Solo 11 minuti di gioco e arriva il doppio colpo siglato da Rabiot e Fofana, due centrocampista che si mettono le vesti di goleador per sfondare la difesa granata. La reazione del Torino arriva. Crescono infatti gli uomini di D'Aversa e al minuto 82 il Var interviene per assegnare un rigore agli ospiti: manata in faccia di Pavlovic su Simeone; Vlasic calcia un rigore perfetto. Il Toro ci prova negli ultimi minuti ma i rossoneri riescono a portarla a casa senza rischi finali.

Le rispettive classifiche

Esulta Max Allegri e lo fa come raramente abbiamo visto. Stasera tre punti d'oro, sorpasso sul Napoli, secondo posto in classifica e cinque distanza dall'Inter che giocherà con la Fiorentina domani.

I granata di D'Aversa si portano a casa zero punti ma sicuramente una prestazione di livello contro il Milan. I punti sono 33 adesso e un +6 dalla zona retrocessione. Dura immaginare questo Torino lottare per non retrocedere.