Calciomercato Lazio, difesa da rifondare: ecco chi è il terzino che stanno seguendo

Occhi in Liga: Lazio, calciomercato e il nome di Martinez

ROMA - Occhi puntati sulla Spagna. A gennaio è stato definito l’arrivo di Pedraza, che diventerà ufficiale dal 1° luglio. Sbarcherà a parametro zero ed è il terzino sinistro del Villarreal CF. Sempre nel mercato invernale, la SS Lazio, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, aveva monitorato Arnau Martínez, esterno destro del Girona FC, con una clausola rescissoria fissata a 14 milioni. È spagnolo. Negli ultimi giorni è tornato di moda anche il profilo di Eray Cömert, difensore centrale del Valencia CF, in scadenza a giugno.

Difesa da sistemare: rinnovi bloccati e possibili acquisti

Sul centrale svizzero si registra anche l’interesse di CSKA Mosca e CA Osasuna. Non mancano indiscrezioni relative ad altre società italiane. Ha 28 anni, veste la maglia della Svizzera ed è di origine turca. La Lazio è chiamata a valutare diversi innesti per il reparto arretrato. Mario Gila e Alessio Romagnoli hanno contratti in scadenza nel 2027. L’unico ad aver prolungato è Adam Marušić. Anche Manuel Lazzari e Luca Pellegrini vedono il proprio accordo terminare nel 2027. Rinnovi ancora fermi per tutti.