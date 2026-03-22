Le pagelle di Bologna-Lazio: Motta e Taylor trainano Sarri alla terza vittoria consecutiva
Le valutazioni dei calciatori biancocelesti in Bologna-Lazio
La Lazio conquista la terza vittoria consecutiva dando seguito alla bella vittoria contro il Milan. Il rigore parato di Motta, che rimedia ad un suo errore, dà la carica alla Lazio che nel secondo tempo, forse nel suo momento peggiore, trova il doppio vantaggio grazie a Kenneth Taylor.
Le pagelle di Bologna-Lazio
Motta - 7.5
Rimedia alla grandissima al rigore che causa. Parate meravigliosa sul rigore tirato da Orsolini che non lo calcia affatto male. Eroico.
Marusic - 5.5
Ha sui piedi due potenziali occasioni liberato bene dai compagni, sprecate goffamente
Gila - 6
Al termine di un intervento preziosissimo su Rowe in scivolata alza bandiera bianca per un problema muscolare. Dal 25' Provstgaard - 6
Romagnoli - 6.5
Sempre attento anche se chiamato a traslare di posizione e spostarsi sulla destra.
Tavares - 5.5
Si fa sorprendere due volte alle spalle sul cross lungo, non sempre attentissimo. Non dà mai l'impressione di essere sicuro, ma pone comunque rimedio ai suoi errori. Si divora lo 0-3 finale.
Dele-Bashiru - 5
Non è mai in partita ed il brutto errore che porta al rigore ne è l'esempio lampante. Passo indietro.
Patric - 7
Uno, due tocchi e via, inizia bene poi anche la fatica fisica si fa sentire, ma getta il cuore oltre l'ostacolo
Taylor - 8
La sua partita è un diesel, ma che con il passare dei minuti sprigiona tutto il suo motore. Doppietta di qualità, due gol che sembrano facili ma tutt'altro.
Isaksen - 5.5
Poco convinto nel primo tempo, prima di uscire arriva una grande occasione ma risponde bene Ravaglia. Nel complesso però ha fatto troppo poco il danese. Dal 61' Cancellieri - 6
Maldini - 5.5
Il primo tiro per la Lazio porta la sua firma con una conclusione al volo che termina fuori, è l'unico squillo del suo match. Dal 61' Dia - 6.5
Pedro - 6
Qualche palla per Tavares interessante e triangolazioni con Taylor, la qualità la mette sempre. Perde qualche duello fisico, ma gli si può rimproverare ben poco. Dal 45' Noslin - 5.5
La pagella di mister Ianni
Voto: 7
Non poteva coronare al meglio la sua prima partita da allenatore dal 1'. Nel periodo forse peggiore della Lazio nel secondo tempo, la doppietta di Taylor regala la terza vittoria consecutiva.