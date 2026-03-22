Le pagelle di Bologna-Lazio: Motta e Taylor trainano Sarri alla terza vittoria consecutiva

Le valutazioni dei calciatori biancocelesti in Bologna-Lazio

Beniamino Civitelli /
Romagnoli, Motta, Patric, Tavares - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Romagnoli, Motta, Patric, Tavares - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La Lazio conquista la terza vittoria consecutiva dando seguito alla bella vittoria contro il Milan. Il rigore parato di Motta, che rimedia ad un suo errore, dà la carica alla Lazio che nel secondo tempo, forse nel suo momento peggiore, trova il doppio vantaggio grazie a Kenneth Taylor. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le pagelle di Bologna-Lazio

Motta - 7.5

Rimedia alla grandissima al rigore che causa. Parate meravigliosa sul rigore tirato da Orsolini che non lo calcia affatto male. Eroico.

Marusic - 5.5

Ha sui piedi due potenziali occasioni liberato bene dai compagni, sprecate goffamente

Gila - 6

Al termine di un intervento preziosissimo su Rowe in scivolata alza bandiera bianca per un problema muscolare. Dal 25' Provstgaard - 6

Romagnoli - 6.5

Sempre attento anche se chiamato a traslare di posizione e spostarsi sulla destra.

Tavares - 5.5

Si fa sorprendere due volte alle spalle sul cross lungo, non sempre attentissimo. Non dà mai l'impressione di essere sicuro, ma pone comunque rimedio ai suoi errori. Si divora lo 0-3 finale.

Dele-Bashiru - 5

Non è mai in partita ed il brutto errore che porta al rigore ne è l'esempio lampante. Passo indietro.

Patric - 7

Uno, due tocchi e via, inizia bene poi anche la fatica fisica si fa sentire, ma getta il cuore oltre l'ostacolo

Taylor - 8

Ravaglia, Taylor - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Ravaglia, Taylor - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La sua partita è un diesel, ma che con il passare dei minuti sprigiona tutto il suo motore. Doppietta di qualità, due gol che sembrano facili ma tutt'altro.

Isaksen - 5.5

Poco convinto nel primo tempo, prima di uscire arriva una grande occasione ma risponde bene Ravaglia. Nel complesso però ha fatto troppo poco il danese. Dal 61' Cancellieri - 6

Maldini - 5.5

Il primo tiro per la Lazio porta la sua firma con una conclusione al volo che termina fuori, è l'unico squillo del suo match. Dal 61' Dia - 6.5 

Pedro - 6

Qualche palla per Tavares interessante e triangolazioni con Taylor, la qualità la mette sempre. Perde qualche duello fisico, ma gli si può rimproverare ben poco. Dal 45' Noslin - 5.5

La pagella di mister Ianni

Ianni
Ianni - IPA

Voto: 7

Non poteva coronare al meglio la sua prima partita da allenatore dal 1'. Nel periodo forse peggiore della Lazio nel secondo tempo, la doppietta di Taylor regala la terza vittoria consecutiva.

Primavera Live | Inter-Lazio 3-2: Bovio trova il gol-vittoria a tempo scaduto. Beffa Lazio
Bologna-Lazio, ecco formazioni ufficiali del match