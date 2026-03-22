Bologna-Lazio, Ianni a Dazn: "Vogliamo dare continuità. Su Isaksen..."

Mancano pochi minuti ed inizierà la sfida Bologna-Lazio. I biancocelesti cercano di continuare la striscia positiva dopo la vittoria emozionante contro il Milan. Dall'altra parte il Bologna di Vincenzo Italiano che arriva dall'entusiasmo europeo dopo il passaggio del turno contro la Roma. A parlare ai microfoni di Dazn è l'allenatore in seconda Marco Ianni, che oggi sostituirà Maurizio Sarri, squalificato nel match contro il Milan.

La squadra viene da due vittorie importanti che ci hanno dato fiducia e autostima, aldilà di un paio di episodi abbiamo risposto sempre bene a livello di mentalità e impatto sulla partita, vogliamo dare continuità.

Isaksen? A inizio anno ha avuto la mononucleosi, ha vissuto un inizio difficile, adesso sta nel suo momento migliore e può tirar fuori tutte le sue qualità, trovando la continuità, quel che gli manca per fare lo step successivo.