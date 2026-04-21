Atalanta-Lazio, Marusic vola a Bergamo. Scenderà in campo o siederà in panchina? La situazione

Adam Marusic sarà regolarmente a bordo dell'aereo che porterà la Lazio a Bergamo. Nonostante l'infortunio, il difensore montenegrino ha deciso di aggregarsi al gruppo per la trasferta di Coppa Italia contro l'Atalanta. Una scelta che testimonia il forte attaccamento del giocatore, che sta facendo di tutto per essere vicino ai compagni in un match così decisivo.

Dubbi sulla sua presenza in campo

Se la partenza per Bergamo è sicura, resta invece un grosso punto interrogativo sulla sua presenza nell'undici titolare. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il recupero dalla lesione muscolare è molto difficile e, anche se il numero 77 sta lavorando sodo per tornare a disposizione, lo staff medico deve valutare bene la situazione. Il rischio di una ricaduta è concreto e nessuno vuole forzare i tempi in una partita così importante.

Il punto a Formello

Le ultime risposte arriveranno dall'allenamento di oggi a Formello. Dopo il lavoro differenziato e la corsa leggera di ieri, Sarri e i medici analizzeranno le condizioni del terzino prima di prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, c'è ottimismo per Lazzari: il giocatore ha superato i crampi accusati nell'ultima sfida contro il Napoli ed è pienamente recuperato, offrendo al mister un'opzione solida sulla fascia.