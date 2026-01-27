Ufficiale, Edoardo Motta entra nella famiglia biancoceleste: il comunicato della Lazio

La Lazio ha ufficializzato con un comunicato l'acquisto di Edoardo Motta, ex portiere della Reggiana

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
La dirigenza biancoceleste ha emesso un comunicato per annunciare ufficialmente l'acquisto di Edoardo Motta, portiere classe 2005 arrivato dopo il pagamento di circa 1.2 milioni alla Reggiana per sostituire Christos Mandas.

Il comunicato della Lazio 

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Edoardo Motta, proveniente dall’Associazione Calcio Reggiana 1919. 

Il post 

