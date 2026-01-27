Lazio, si attende il rientro di Rovella: il punto sulle condizioni del regista

Una stagione da incubo per Nicolò Rovella, infatti, dopo un lungo periodo di stop dovuto alla pubalgia e alla conseguente operazione per tentare di risolvere definitivamente il problema, il regista è di nuovo fermo per altri fastidi. Il Comandante spera di recuperarlo al più presto, soprattutto in vista della gara contro il Genoa, in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20:45 e visibile sulla piattaforma Dazn.

Le condizioni di Rovella

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dato l'anticipo a venerdì sera, il regista sarà indisponibile anche per la gara contro il Genoa, infatti, al momento Nicolò Rovella sta svolgendo fisioterapia e lavoro differenziato. Sicuramente una stagione da dimenticare per il centrocampista, che è sceso in campo soltanto in 6 occasioni, per un totale di 258 minuti.

Lazio-Genoa: probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.

Diffidati: Cancellieri, Pellegrini, Romagnoli

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.

Diffidati: Masini