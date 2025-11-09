Inter-Lazio, Lazzari nel pre: “Conosciamo la forza dell'Inter. Il risultato è importante"

Questa sera, alle ore 20:45, Inter e Lazio si sfideranno nel match valevole l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre arrivano alla partita di oggi con due umori differenti: da una parte la Lazio, che sa di avere le capacità per dare filo da torcere ai neroazzurri; dall’altra l’Inter che si ritrova ad affrontare i mostri del passato, più precisamente del 18 maggio del 2025, quando la squadra milanese si è vista sfumare il sogno Scudetto.

Ai microfoni di DAZN e Lazio Style Channel ha parlato Lazzari, ecco le sue parole.

Sicuramente il mister ha detto bene: conosciamo la forza dell'Inter, la squadra più forte d'Italia e una delle migliori d'Europa. Speriamo di partire forte dal 1'.

Tutto merito del mister. Sappiamo quanto ci tiene e il risultato è importante. Ci lavoriamo sempre e per vincere le partite è importante non prendere gol.