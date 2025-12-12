Coppa d’Africa, Dele-Bashiru convocato dalla Nigeria
Il centrocampista della Lazio partirà dopo la sfida contro il Parma
Belahyane, Dele-Bashiru - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Il commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, ha ufficializzato la lista dei convocati in vista della Coppa d’Africa, in programma in Marocco a partire dal prossimo 21 dicembre. Tra i calciatori selezionati figura anche Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio.
Il biancoceleste si aggregherà alla Nazionale nigeriana subito dopo l’impegno di campionato contro il Parma, in calendario sabato. Un’assenza che Sarri dovrà mettere in conto nelle prossime settimane, considerando il fitto calendario e le rotazioni ridotte a disposizione.