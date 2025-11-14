Lazio, futuro incerto per Gila: l’Inter spinge, Lotito resiste

Gila uomo chiave per Sarri, ma il rischio addio cresce

La posizione di Mario Gila in casa Lazio è sempre più delicata. Come riportato da Il Messaggero, lo spagnolo è ormai imprescindibile per Sarri: è l’unico giocatore di movimento sempre titolare nelle prime undici giornate. Un rendimento così elevato ha acceso i fari delle big, e allo stesso tempo ha aumentato i timori sul suo futuro.

L’Inter è la società più interessata e avrebbe già messo sul tavolo 20 milioni di euro. Un’offerta respinta da Lotito, considerata troppo bassa. Il motivo è economico: il 50% della futura rivendita spetta al Real Madrid, e per questo il presidente non vuole accettare cifre inferiori al reale valore del difensore. Lo scorso giugno l’entourage del giocatore aveva persino presentato una proposta da 35 milioni del Bournemouth, oggi non più attuale.

Rinnovo in stallo e nodo plusvalenza: i rischi per gennaio

Il contratto di Gila scade nel 2027, ma è di fatto a un anno e mezzo dalla scadenza “utile”. Le trattative per il rinnovo non decollano e, in questa situazione, la Lazio rischia di dover scegliere se cederlo a gennaio per generare una plusvalenza o perderlo più avanti a condizioni peggiori.

Una sua partenza, però, creerebbe un enorme vuoto: Sarri non lo gradirebbe affatto e non avrebbe alternative di pari livello. A complicare il quadro c’è anche la situazione di Romagnoli, anch’egli senza rinnovo, e il mercato ancora bloccato in attesa della decisione dell’autorità di controllo sui conti.