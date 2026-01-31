Cagliari-Verona 4-0, dominio assoluto dei rossoblu

Da pochi istanti si è concluso il match tra Cagliari ed Hellas Verona. Sfida importante per entrambe le squadre. Per i padroni di casa per cercare di mettere altri punti in cascina per una salvezza tranquilla mentre per i gialloblu la lotta per non retrocedere è più ardua e fare punti questa sera era di vitale importanza. A giocare e brillare è solo una squadra: il Cagliari, che si porta a casa una vittoria netta per 4-0.

Il match

Fin dalle prime battute si vede la marcia in più del Cagliari, pallino del gioco e dominio. Il tutto si concretizza al minuto 36 quando Mazzitelli trova il gol con una bella conclusione da fuori area. I sardi continuano a spingere ed il raddoppio non tarda ad arrivare, al 47simo acrobazia di Kilicsoy, 2-0 e si conclude il primo tempo.

Nella ripresa la musica non cambia, l'Hellas Verona prova a metterci grinta e spinta per provare a riaprire il match ma mai davvero riesce ad avvicinarsi al gol. Il Cagliari controlla senza troppa fatica e nel finale approfitta per gonfiare il risultato. Arriva il 3-0 grazie a Sulemana e dopo 6 minuti cala il poker Idrissi su assist di Zappa. Finisce 4-0.

Le rispettive classifiche

Tre punti importanti per il Cagliari che vola al 12simo posto in classifica con una quota degna di nota, ovvero 28 punti. Male l'Hellas Verona che aveva l'occasione di poter sorpassare il Pisa, anche lui oggi sconfitto, ma che resta inchiodato a 14 punti all'ultima posizione.