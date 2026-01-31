Incredibile Lazio, saltato il trasferimento di Romagnoli

Un film già visto in casa Lazio. Il più delle volte accadeva per gli acquisti stavolta la stessa dinamica è accaduta per una uscita, quella di Alessio Romagnoli direzione Al Sadd. Fin da oggi pomeriggio si parlava di tempo stretti per concretizzare la trattativa poi col passare delle ore era salito l'ottimismo con aggiornamenti che facevano pensare ad un lieto fine di questa telenovela. Così non è stato. Come riporta infatti Gianluca Di Marzio dai suoi canali social, il contratto del calciatore laziale non è stato depositato per tempo.

Il post social di Di Marzio

Il sostituto trovato ma che probabilmente salterà

I biancocelesti erano certi di chiudere la trattativa per il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd, al punto di portare avanti in parallelo un'altra trattativa in entrata che portava al nome di Daniele Rugani della Juventus. Questo quanto riportato da Alfredo Pedullà, con la Lazio che aveva chiuso l'accordo con la vecchia signora per acquisire il giocatore in prestito con diritto di riscatto che diventava obbligo con il realizzarsi di alcune situazioni.