Conferenza Bacic: "Spero di raggiungere gli obiettivi della Lazio e la Champions"
Doris Bacic, nuova portiere della Lazio Women ed ex Juventus e Napoli, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione che si sta svolgendo presso il centro sportivo di Formello.
La conferenza di Doris Bacic
Spero di raggiungere gli obiettivi della Lazio e di raggiungere la Champions. Io sono felice di essere parte dello spogliatoio, ho raccolto tante esperienze e spero di poter trasmettere fiducia e tranquillità.
È importante stare bene con il gruppo e con il preparatore dei portieri, alla Nazionale devo dare sempre il mio. È difficile pensare agli obiettivi futuri ma il mio é di essere sempre una calciatrice migliore.
Sono qui per tutte le ragazze giovani e mi fa sempre piacere aiutarle. Mi ha reso felice che le ragazze mi hanno subito aiutato e trattato bene. Dal primo giorno mi sono sentita come se fossi qui da sempre.
Quello che ho visto alla Lazio è la fame delle ragazze in tutti gli allenamenti, soprattutto da una squadra appena arrivata in Serie A.
L'intervento di Pinzani
L'arrivo di Doris serve per incrementare il blocco portieri con qualità. Siamo molto contenti che sia qui, lei è una colonna della sua Nazionale e verrà riconvocata. Con lei ci sentiamo più sicuri di affrontare questa parte di Campionato.