Conferenza Bacic: "Spero di raggiungere gli obiettivi della Lazio e la Champions"

Doris Bacic, nuova portiere della Lazio Women ed ex Juventus e Napoli, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione che si sta svolgendo presso il centro sportivo di Formello.

Spero di raggiungere gli obiettivi della Lazio e di raggiungere la Champions. Io sono felice di essere parte dello spogliatoio, ho raccolto tante esperienze e spero di poter trasmettere fiducia e tranquillità.

È importante stare bene con il gruppo e con il preparatore dei portieri, alla Nazionale devo dare sempre il mio. È difficile pensare agli obiettivi futuri ma il mio é di essere sempre una calciatrice migliore.

Sono qui per tutte le ragazze giovani e mi fa sempre piacere aiutarle. Mi ha reso felice che le ragazze mi hanno subito aiutato e trattato bene. Dal primo giorno mi sono sentita come se fossi qui da sempre.

Quello che ho visto alla Lazio è la fame delle ragazze in tutti gli allenamenti, soprattutto da una squadra appena arrivata in Serie A.