Przyborek: “Sarri può rendermi più forte. Ai tifosi dico che…”

In giornata la Lazio ha ufficializzato un nuovo acquisto, stiamo parlando di Adrian Przyborek. Il classe 2007 polacco si è presentato così ai microfoni ufficiali del club.

Le prime parole di Przyborek da calciatore della Lazio

Sono molto emozionato. Un po' di pressione c'è, non lo nego, fa parte del mio carattere, ma soprattutto ho tanta voglia di iniziare. Non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi con la squadra e di giocare per la Lazio. Credo che questo sia il posto giusto per crescere, sia come persona sia come calciatore. È una cosa fondamentale per me. Penso che il mister possa aiutarmi molto: ha un'enorme esperienza internazionale ed è una persona che può rendermi più forte, soprattutto dal punto di vista della personalità, che è un aspetto su cui voglio migliorare. So che lui può darmi tanto sotto questo profilo. Vengo da Szczecin e so bene che qui alla Lazio ci sono molto importanti. Proprio per questo non vedo l'ora di allenarmi e giocare con tutti i miei compagni.

Il suo approdo in Serie A

Se dovessi descrivere questo momento con una sola parola direi 'sogno'. La partita di ieri è stata perfetta, soprattutto per i nostri tifosi. La Lazio ha vinto e questa è la cosa più importante. Ci sono state tante emozioni, ma alla fine conta solo il risultato e la vittoria della squadra. Da bambino seguivo la Serie A e guardavo diverse partite. Poi, crescendo e iniziando a giocare ad alti livelli in Polonia, mi sono concentrato di più sul mio percorso e meno sugli altri campionati. Come giocatore mi definirei creativo. Sono rapido con la palla, mi piace la fase di transizione, ho una buona visione di gioco e non ho paura di prendermi dei rischi, a volte anche troppi, ma fa parte del mio stile.

Le sue passioni

Fuori dal campo non ho molti hobby, mi piace giocare ai videogiochi e passare il tempo con il mio cane. Tra i miei riferimenti ci sono Lewis Hamilton e, non lo dico perché sono in Italia, Charles Leclerc e in generale la Ferrari. Fin da quando ho iniziato a seguire la Formula 1 mi sono sempre piaciuti. Nel calcio il mio idolo è Neymar, da sempre. E anche Conor McGregor mi ha ispirato molto, per la sua personalità, il modo di comunicare e la sicurezza che trasmette.

Il numero di maglia e il momento della Lazio