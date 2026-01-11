Verona-Lazio, cos'è successo nel corso del primo tempo

E' la partita della domenica alle ore 18.00 quella tra Hellas Verona e Lazio. Ventesima giornata del campionato di serie A. Ad affrontarsi la squadra di Sarri, che viene dal pareggio rocambolesco contro la Fiorentina per 2-2 mentre i gialloblu si godono il buon momento con il prezioso punto guadagnato a Napoli ( 2-2 ). Il primo tempo vede due squadre in campo vogliose di imporre gioco senza badare troppo alla strategia difensiva. Il risultato parziale è di 0-0.

I primi 45 minuti del match

Una Lazio che parte bene creando occasioni notevoli in fase offensiva. A sfiorare il gol è Noslin dove una manciata di minuti colpendo di testa da distanza ravvicinata ma mandando il pallone sopra la traversa. L'Hellas Verona però non sta a guardare ed organizza il suo gioco sulle ripartenze grazie alla rapidità dei suoi due giovani talenti Orban e Giovane. Lo squillo più importante da parte dei padroni di casa arriva da Bradaric: bel mancino da fuori su cui Provedel para bene respingendo. La Lazio risponde sul finale di tempo con un colpo di testa di Romagnoli che finisce alto di non molto.

Le formazioni in campo

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All. Sarri.