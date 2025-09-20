Lazio, l’esperienza di Pedro nei derby può essere ancora decisiva: lo spagnolo sarà titolare?

Il più esperto della rosa della Lazio è sicuramente lo spagnolo Rodriguez Pedro. L’esperienza di Pedro si allarga anche al derby, partita che lui conosce benissimo perché è colui che ne ha disputati di più tra i giocatori biancocelesti: 10 derby, di cui due con la maglia della Roma. Pedro, infatti, fa parte della ristretta cerchia di calciatori che hanno vissuto la stracittadina su entrambe le sponde e chi meglio di lui, quindi, può conoscerla? Basti pensare che nel maggio del 2021, con la maglia giallorossa, Pedro aveva segnato, regalando la vittoria alla Roma. Solo quattro mesi dopo, invece, con la maglia della Lazio, Pedro era riuscito a segnare di nuovo nel derby che, invece, vinsero i biancocelesti, per 3-2: quindi, lo spagnolo è stato decisivo in due derby consecutivi, ma con due maglie differenti, avendo l’emozione della partita da entrambi i lati.

Pedro, protagonista del derby, può essere ancora decisivo

A 38 anni Pedro si accinge a disputare il suo 11º derby: non sa ancora se sarà titolare, come spera, o se entrerà a dare una mano a partita in corso, come ormai lo sta abitualmente utilizzando Sarri. In un modo o nell’altro, comunque Pedro sarà presente, con l’obiettivo di far tornare alla Lazio alla vittoria (l’ultimo successo biancoceleste in campionato risale al 19 marzo 2023 e in Coppa Italia al 10 gennaio 2024). Possiamo dire - come riporta La Gazzetta dello Sport - che, stavolta, lo spagnolo ha buone chances di partire dall’inizio. Il Comandante vuole giocarsi subito questa carta, convinto che Pedro possa mettere in difficoltà la difesa romanista con la sua mentalità ed esperienza, caratteristiche che Pedro vanta. Ma c’è anche una coincidenza cronologica che non sarà sfuggita a Sarri. Il derby si gioca a settembre, come nel suo primo anno di Lazio, quando Pedro giocò titolare e la Lazio vinse (era il 26 settembre 2021).

La consapevolezza di Pedro

Pedro vanta un talento, un’esperienza e una consapevolezza fuori dal comune. Pur essendo un giocatore spagnolo, quindi, da sempre estraneo alla tensione del derby di Roma, dal suo approdo nella capitale, Pedro ha imparato a respirare il clima della stracittadina ed ad entrarci dentro con tutta l’anima. Sa bene quanto è importante questa partita e sa anche che con Sarri potrà dimostrare tutto il suo talento in campo. Le sue parole, in un’intervista rilasciata ieri, dimostrano tutta la consapevolezza per una partita così importante e soprattutto tutta la stima provata per mister Sarri: “Lo conosco da tempo, da quando giocavo al Chelsea, è una persona con un carattere speciale, un tecnico con tanta esperienza, che ha vinto diversi trofei. Per noi è importantissimo avere una guida del suo livello, può farci fare un bel passo in avanti“.