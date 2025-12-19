Cena di Natale e promesse, Lotito carica la Lazio con i premi Europa: il discorso alla squadra

Lunedì sera la Lazio si è ritrovata all’Eur, nella suggestiva cornice di Spazio Novecento, per la tradizionale cena di Natale. Un’occasione di festa dopo l’eroica vittoria conquistata a Parma, ma anche un momento utile per fare il punto della situazione e guardare avanti. Tra sorrisi e clima disteso, inevitabilmente si è parlato anche di campo e di futuro.

Come riporta Il Messaggero, durante la serata c’è stato un colloquio di circa mezz’ora, riservato e intenso, tra il presidente Lotito e il capitano Mattia Zaccagni. Al centro del confronto, gli episodi arbitrali del Tardini e lo stato d’animo dello spogliatoio. Dal patron è arrivato anche un segnale concreto di fiducia: la promessa di ricchi premi in caso di qualificazione alle coppe europee. Due milioni di euro se la Lazio dovesse centrare Conference o Europa League, 2,5 milioni per l’eventuale accesso alla Champions League. Bonus che dovranno essere ratificati ufficialmente, ma che testimoniano la fiducia della società nel percorso della squadra. La crescita mostrata nelle ultime settimane, lo spirito battagliero e la risalita fino all’ottavo posto in classifica hanno riacceso l’entusiasmo di Lotito, che crede anche nel cammino in Coppa Italia.