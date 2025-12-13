Parma-Lazio, Valeri: "Siamo in un buon momento, dobbiamo dare continuità"

Intervenuto nel pre partita di Parma-Lazio, il terzino gialloblù Emanuele Valeri ha commentato il macth del Tardini ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

E’ un buon momento, dobbiamo dare continuità che sarebbero importanti in termini di salvezza. Ci sono delle cose in cui dobbiamo migliorare, anche nei tiri in porta, dobbiamo fare più gol. Le palle inattive le proviamo molto in allenamento il mister è specializzato in questo, noi siamo molto forti in questo e potremmo sfruttarlo per fare gol.