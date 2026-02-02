Hellas Verona, interrotta la collaborazione con il mister Zanetti: il comunicato

La Società dell'Hellas Verona ha emesso un comunicato riguardo l'interruzione della collaborazione con il tecnico Paolo Zanetti, alla guida del club dall'inizio della stagione 2024/25.

Il comunicato del Verona

Verona - Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco.

Il bilancio della stagione

Al momento il club si trova in fondo alla classifica con un totale di 14 punti, al pari del Pisa e 2 al di sotto della Fiorentina. Per quanto riguarda il bilancio, in questa stagione i gialloblù sono stati sconfitti in ben 13 occasioni, hanno totalizzato 8 pareggi e sono riusciti a portarsi a casa soltanto 2 vittorie, precisamente quelle con Atalanta e Fiorentina.