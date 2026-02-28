Un super Como ribalta il Lecce e vola al quinto posto: 3-1 al Sinigaglia

Como e Lecce si sono ritrovate allo Stadio Sinigaglia per aprire il sabato di Serie A. Comaschi e salentini arrivano da un momenti opposti, ma con lo stesso obiettivo: conquistare punti preziosi per scalare la classifica. Il Como continua il suo assalto alla zona europea, forte del periodo positivo che sta vivendo. Situazione diversa in casa Lecce, dove la priorità resta quella di fare risultato per uscire dalle ultime tre posizioni. Una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre.

Il racconto del primo tempo

A sbloccare la sfida sono i giallorossi guidati da Di Francesco: al 13º minuto un gran cross di Banda trova l’incornata vincente di Coulibaly, che batte il portiere comasco e porta avanti i suoi. La reazione del Como non si fa attendere e al 18° minuto arriva il pareggio di Douvikas. Da quel momento i padroni di casa prendono in mano il controllo della gara: il possesso palla certifica il dominio comasco, con un netto 79% contro il 21% dei salentini. Dopo aver spinto con continuità per gran parte del primo tempo, la squadra di Fabregas riesce a ribaltare il risultato con Jesus Rodriguez, che trova la sua prima rete in campionato. Nel finale arriva il tris dei comaschi con Kempf: il centrale tedesco, con un colpo di testa, sfrutta la punizione di Da Cunha e fissa il parziale sul 3-1, chiudendo così la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo

Dopo un primo tempo estremamente frizzante, i padroni di casa hanno continuato a dominare anche nella ripresa. Il risultato non è cambiato nei secondi 45 minuti nonostante le diverse occasioni create dai comaschi con Douvikas, Nico Paz e Diao. Il Como ha sfiorato coì più volte il quarto gol, senza riuscire a concretizzare. Ad ogni modo, la vittoria di oggi permette alla squadra di Fabregas di volare al quinto posto in classifica, e a meno due dalla zona Champions League, superando la Juventus, impegnata domani nel big match contro la Roma.