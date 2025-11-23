Esclusiva, Belleri: "Sarà fondamentale l'approccio della Lazio. Sarri ha costruito…"

La Lazio dopo le due settimane di stop per la pausa Nazionali ospita il Lecce targato Eusebio Di Francesco. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter e si prepara ad affrontare un filotto di partite molto ostiche con il doppio confronto contro il Milan e la partita contro il Bologna. All'Olimpico regnerà la tensione vista la protesta ed uno stadio che si preannuncia deserto, ma Sarri e i suoi dovranno riuscire ad isolarsi cercando di vincere e convincere per prepararsi al meglio in vista delle prossime sfide.

Per analizzare il momento dei biancocelesti e lanciare uno sguardo d'insieme sulla Serie A è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni: Manuel Belleri.

Un commento sulla situazione in Nazionale dopo il sorteggio dei Playoff e le ultime partite?

Ci si aspetta tantissimo dalla Nazionale per quello che è successo in passato e ci auguriamo tutti che sia effettivamente la volta buona. È una Nazionale che alla fine a volte fa molta a fatica a ottenere dei risultati e a convincere soprattutto nel momento in cui ti aspetti quel passo in più, quel gradino in più verso l'alto, ti fa ricascare tra virgolette in un incubo passato di partite giocate poco bene. L'augurio è che con questo sorteggio che c'è stato possa riuscire a far bene, esprimersi bene e soprattutto passare questi benedetti turni perché altrimenti diventa una croce troppo pesante da sopportare e un pochino tutti sono stanchi di questa Serie A.

Molti fotografano la Nazionale come specchio della Serie A, che tanto sta facendo discutere. È un campionato che si è livellato verso il basso con le big che non sono più così big o si è invece livellato verso l'alto con le squadre di medio-bassa fascia che si sono rinforzate?

Nell'alto della classifica ci sono 6-7 squadre che possono lottare per i quattro posti della Champions League. Le piccole si sono attrezzate attraverso il gioco e hanno accorciato le distanze. È anche vero che rispetto al passato non ci sono squadre che stanno allungando e stanno facendo la differenza a livello di gioco e risultati. Il fatto che Milan, Juventus, Inter, Roma, L'Atalanta è rimasta fuori, Il Bologna, sono tutte squadre che possono lottare per un posto in Champions League e questo la dice lunga perché vuol dire che alla fine il livello si è accorciato e ci sono tante squadre che possono lottare per i primi quattro posti e per il vertice del campionato.

