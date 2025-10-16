Juric: "Avremo più giocatori a disposizione. Le cose stanno andando bene. La squadra..."

La Lazio si prepara ad archiviare anche la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, dove ha visto solo quattro giocatori impegnati con le rispettive federazioni. Nel frattempo, nella Roma biancoceleste prosegue la preparazione per la trasferta di domenica 19 ottobre alle ore 18:00, dove i capitolini faranno visita a Bergamo all'Atalanta di Ivan Juric. Proprio l'ex allenatore del Torino ha rilasciato nella giornata di oggi alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito ai prossimi impegni della Dea.

L’impatto è stato positivo: la società è estremamente ben organizzata e la squadra sta lavorando con impegno. Finora tutto procede nel verso giusto, anche se resta un po’ di rammarico per i punti persi all’inizio del campionato.

In alcune partite abbiamo fatto bene, mentre in altre abbiamo faticato soprattutto nella finalizzazione. Tuttavia, il gruppo è motivato, lavora con serietà e ha voglia di crescere. Per ora, siamo soddisfatti.