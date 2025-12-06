Esclusiva| Belleri: "Bisogna riportare la Lazio il più in alto possibile. Cancellieri?..."

Dopo aver sconfitto il Milan in Coppa Italia ed essersi aggiudicate un posto ai quarti di finale, le aquile sono pronte a tornare in campo e a combattere per tentare di portarsi a casa i 3 punti nella 14a giornata di Serie A, infatti, domani 7 dicembre alle ore 18:00 lo stadio Olimpico ospiterà la gara Lazio-Bologna, affidata al fischietto Micheal Fabbri e visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW. L'incontro non sarà facile per nessuna delle due squadre, infatti, anche se il Bologna viene dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro la Cremonese, il club rossoblu fino ad ora è caduto soltanto in 3 match. Per commentare la gara è intervenuto ai microfoni di LazioPress Manuel Belleri, ex terzino dei felsinei e delle aquile. L'ex calciatore ha alle sue spalle una lunga e movimentata carriera nel mondo del pallone, infatti, Belleri ha indossato la maglia di varie squadre come Lumenazze, Empoli, Udinese, Lazio, Atalanta, Bologna, Lecce e SPAL, ma non solo, in totale lo strabiliante terzino ha collezionato 172 presenze in Serie A, 118 in Serie B e 172 tra Serie C1 e C2. Nonostante abbia appeso gli scarpini nel lontano 2013, l'esperienza di Manuel Belleri nel calcio non è finita, infatti, dal 2015 svolge l'incarico di direttore tecnico presso la scuola calcio del Milan, precisamente nel quartiere di Koto-ku.

Foto di New Press/Getty Images via onefootball

Le dichiarazioni di Manuel Belleri a LazioPress

Nelle stagioni 2005-2007 e 2008-2009 sei sceso in campo in maglia biancoceleste, totalizzando 39 presenze e segnando 2 gol, tuttavia, il periodo passato alla Lazio è stato molto movimentato, tanto che nel 2007-2008 sei stato mandato in prestito all'Atalanta e nel 2009, prima di trasferirti definitivamente a Lecce, è trascorso una stagione al Bologna. Per quanto riguarda la tua presenza alla Lazio, qual è il ricordo che ti è rimasto più nel cuore e in che rapporto sei rimasto con i tifosi?

Il rapporto con i tifosi è bellissimo, ho manifestato tantissime volte quello che è stato il mio entusiasmo per il loro affetto e quello che mi hanno dato quando ho giocato per la Lazio, è stato qualcosa di molto grande e inaspettato. Per me è stata una squadra importante ed ho ricevuto tantissimo affetto da parte loro, quindi ho un ricordo molto bello. Il ricordo che ho di questa mia avventura è stato l'inizio con la Lazio in Intertoto, dove giocammo in casa ma sfortunatamente l'Olimpico era senza tifosi per via di una squalifica che avevano preso l'anno prima. Avevo fatto un bel gol di sinistro, che non era neanche il mio piede, ed è stato un qualcosa che mi ha aiutato nella mia avventura alla Lazio, perché mi hanno accolto benissimo anche per questa situazione.

Giovedì la Lazio ha sconfitto il Milan in Coppa Italia e si è qualificata ai quarti di finale. Pensi che questo sia un segno di rinascita o i problemi nel reparto offensivo impediranno di centrare l'Europa?

Ho visto la partita e la Lazio ha fatto una bellissima prestazione, ha meritato. Credo che anche nella partita precedente non meritava la sconfitta, è stata una buonissima partita giocata bene, quindi secondo me la Lazio è a posto, poi come tutte le cose ci sono ampi margini di miglioramento ma con il lavoro ci sarà una crescita. Mi aspetto che la Lazio possa fare bene, che a gennaio ci possa essere qualche aiuto per quanto riguarda il mercato ma il mio pensiero riguardo il Campionato è positivo.

Lazio - Fraioli

Date le difficoltà riscontrate in Campionato, la Coppa Italia potrebbe essere la strada giusta per permettere alla Lazio di qualificarsi in Europa?

Assolutamente sì, anche perché partite come quelle di giovedì portano tantissimo entusiasmo, trascinano i giocatori e tutto l'ambiente nella direzione giusta e nella positività. Nel modo più assoluto credo che possa essere una strada per cercare di arrivare in Europa, anche perché la concorrenza è altissima e ci sono tantissime squadre che possono competere, come il Como che si è attrezzato tantissimo ed è li davanti per restarci, perché gioca un bellissimo calcio.

L'intervista prosegue nella pagina successiva