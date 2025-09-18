Lazio, le riflessioni di Sarri per il derby: spunta l’ipotesi di Pedro e Belahyane titolari

A poche ore dal derby fra Lazio e Roma, Sarri dovrà prendere decisioni importanti e, fra le molte riflessioni, una riguarda proprio la possibilità di schierare Pedro titolare, così come quella di lanciare Belahyane dall’inizio. È proprio questa l’ultima tentazione del mister che, rispetto alla formazione schierata nelle ultime gare, potrebbe apportare un paio di modifiche.

Variabile Pedro

Tra le due ipotesi, quella che ha le maggiori probabilità di realizzarsi, nonché la più affascinante, riguarda Pedro: per il carisma, l’esperienza, la classe ancora intatta, il campione spagnolo potrebbe davvero fare la differenza in una partita come il derby. Diciamo che l’età (38 anni), forse, non gioca a suo favore ed è per questo che Sarri lo sta utilizzando solo nell’ultima parte di ogni partita. Però, il match con la Roma può essere un’eccezione perché gli strappi, le accelerazioni e le invenzioni di Pedro serviranno da subito, non a partita in corso. Infatti, il piano di Sarri dovrebbe essere quello di sorprendere la Roma con movimenti asincroni. Se Pedro venisse inserito, partirebbe da attaccante di destra per poi scambiarsi di posizione con Castellanos, oppure farebbe il trequartista alle spalle dell’argentino per favorire gli inserimenti di Marusic e Guendouzi sulla fascia. La manovra della Lazio, risultata un po’ statica nelle ultime partite, ne guadagnerebbe in fantasia e imprevedibilità. C’è da dire anche che Pedro è uno di quegli elementi in grado di decidere da solo partite simili: nei derby lo spagnolo ha già segnato due goal (uno con la Roma e uno con Lazio) e ha sicuramente i mezzi per colpire ancora.

