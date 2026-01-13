Gullit su Taylor: "Non spicca tantissimo, speriamo che…"

Taylor è sin qui l'acquisto che lascia più sperare i tifosi biancocelesti, già contro il Verona ha dimostrato buone qualità tecniche e con la mano di Sarri può crescere molto. Il centrocampista olandese si è messo alle spalle l'Ajax, squadra in cui ha sempre militato, e ora spera di affermarsi a Roma.

Ruud Gullit ai microfoni di Ziggo Sport Olanda ha commentato l'arrivo di Taylor nella Capitale.

Taylor getty images via onefootball by Marco Rosi SS Lazio

Le parole di Ruud Gullit su Taylor

C'è solo da sperare che ce la faccia. Non è proprio un giocatore che spicca sempre tantissimo, è uno che gioca bene in una buona squadra.

Sugli altri giocatori dell'Ajax arrivati in Italia