Gullit su Taylor: "Non spicca tantissimo, speriamo che…"
Ruud Gullit ai microfoni di Ziggo Sport Olanda ha commentato l'arrivo di Taylor nella Capitale
Taylor è sin qui l'acquisto che lascia più sperare i tifosi biancocelesti, già contro il Verona ha dimostrato buone qualità tecniche e con la mano di Sarri può crescere molto. Il centrocampista olandese si è messo alle spalle l'Ajax, squadra in cui ha sempre militato, e ora spera di affermarsi a Roma.
Le parole di Ruud Gullit su Taylor
C'è solo da sperare che ce la faccia. Non è proprio un giocatore che spicca sempre tantissimo, è uno che gioca bene in una buona squadra.
Sugli altri giocatori dell'Ajax arrivati in Italia
Abbiamo visto tanti ragazzi dell'Ajax andare all'estero e fallire, per questo spero che lui invece riesca a sfondare. Un po' sulla scia di quanto fatto da Schouten al Bologna. Spero ce la faccia.