Gullit su Taylor: "Non spicca tantissimo, speriamo che…"

Ruud Gullit ai microfoni di Ziggo Sport Olanda ha commentato l'arrivo di Taylor nella Capitale

Beniamino Civitelli /
Kenneth Taylor - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Kenneth Taylor - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Taylor è sin qui l'acquisto che lascia più sperare i tifosi biancocelesti, già contro il Verona ha dimostrato buone qualità tecniche e con la mano di Sarri può crescere molto. Il centrocampista olandese si è messo alle spalle l'Ajax, squadra in cui ha sempre militato, e ora spera di affermarsi a Roma.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Ruud Gullit ai microfoni di Ziggo Sport Olanda ha commentato l'arrivo di Taylor nella Capitale.

Taylor
Taylor getty images via onefootball by Marco Rosi SS Lazio

Le parole di Ruud Gullit su Taylor

C'è solo da sperare che ce la faccia. Non è proprio un giocatore che spicca sempre tantissimo, è uno che gioca bene in una buona squadra.

Sugli altri giocatori dell'Ajax arrivati in Italia

Abbiamo visto tanti ragazzi dell'Ajax andare all'estero e fallire, per questo spero che lui invece riesca a sfondare. Un po' sulla scia di quanto fatto da Schouten al Bologna. Spero ce la faccia.

Lazio-Fiorentina, Open Var: "C'era rigore per i biancocelesti, mentre su Gudmundsson..."