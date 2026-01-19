Fabbian a un passo dalla Fiorentina: altra fumata nera per la Lazio

Dopo aver visto sfumare Timber, sempre più vicino al Marsiglia, la Lazio deve fare i conti anche con la possibilità di non considerare più Alex Toth un obiettivo di mercato: secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, il centrocampista classe 2005 ha completato le visite mediche con il Bournemouth ed ora è sempre più prossimo alla firma. Una fumata nera sempre più prevedibile, che oggi ha trovato la piena conferma, ma non è l'unica con cui la Lazio dovrà misurarsi.

Fabbian a un passo dalla Viola

Anche per Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 in forza al Bologna, la situazione si complica. Sulle sue tracce si sarebbe inserita la Fiorentina: secondo quanto raccolto da Gianluca di Marzio, all’indomani della sfida contro la Viola sono stati avviati nuovi contanti per provare a portare il giocatore a Firenze.

Pochi istanti fa, è arrivata conferma anche da parte di Fabrizio Romano e Alfredo Pedullà: il centrocampista ha accettato il trasferimento, mentre il Bologna si prepara ad accogliere Stefan Sohm come pedina di scambio.

Pedullà su X

Il post di Romano

L'indiscrezione di Di Marzio

Si tratta di un altro obiettivo che si allontana dalla Lazio, chiamata ora ad accelerare su nuovi profili per garantire a Maurizio Sarri le soluzioni migliori in un centrocampo rimasto orfano di Matteo Guendouzi.