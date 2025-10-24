Lazio, conto alla rovescia per la Juve: all’Olimpico un test che vale più dei tre punti

Big match all’Olimpico: la Lazio cerca il rilancio

Si avvicina la sfida più attesa della settimana: Lazio-Juventus, in programma domenica 26 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Dopo il pareggio esterno con l’Atalanta, la squadra di Sarri è chiamata a una prestazione di carattere per tornare alla vittoria e rilanciarsi in classifica. Un successo avrebbe un doppio valore: non solo darebbe ossigeno ai biancocelesti in termini di punti, ma contribuirebbe anche a stemperare il clima teso che da giorni si respira a Formello, dove le tensioni tra tecnico e dirigenza restano latenti.

Doppie sedute e rifinitura

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio prosegue la preparazione con grande intensità. Ieri la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento, originariamente prevista per mercoledì ma posticipata di 24 ore per motivi organizzativi. Oggi i biancocelesti torneranno in campo nel pomeriggio alle 15:30, per poi completare la rifinitura domani alle 16:00, nella classica vigilia prepartita.