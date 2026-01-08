Il 126' compleanno della Lazio: immagini e video da Piazza della Libertà
Festa biancoazzurra: ecco alcune immagini e video direttamente da Piazza della Libertà
E' una serata dal sapore speciale per il popolo biancoceleste: allo scoccare della mezzanotte la Lazio compirà 126 anni di storia. Proprio in questo momento, una gran parte del tifo si trova a Piazza della Libertà, luogo dove il club venne fondato da Luigi Bigiarelli il 9 gennaio 1900. Ecco alcune immagini e video della festa biancoazzurra per il compleanno della Lazio.