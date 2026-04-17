Sassuolo-Como 2-1, Grosso rifila una lezione a Fabregas

Ad aprire la 33sima giornata del campionato serie A è Sassuolo-Como. Una gara con obiettivi completamente diversi. I padroni di casa stanno facendo una grande stagione alla guida di Fabio Grosso e cercano di arrivare più in alto possibile. Discorso ben differente per Cesc Fabregas ed i suoi che si trovavano a rincorrere il sogno Champions League. Il match finisce 2-1 per i neroverdi e tutto accade nei primi 45 minuti.

La partita

Fin dalle prime battute si nota che sarà una sfida combattuta ed equilibrata. Tanti contrasti in mezzo al campo e due squadre che ci mettono la fame di vittoria. Il risultato cambia solo al minuto 42 grazie al gol di Volpato. Il Como accusa il colpo e dopo appena 2 minuti prende un altro gol, stavolta è Nzola a siglare il 2-0. Minuto 47: 2-1, Nico Paz accorcia le distanze. Incredibile come in 5 minuti siano arrivati ben tre gol.

Nella ripresa il trend parla chiaro. Gli ospiti cercano di recuperare la partita ma il Sassuolo sembra sapere bene come gestirla. I neroverdi hanno un'altra lucidità e un'altra condizioni fisica in campo. Grosso ed i suoi chiudono ogni possibile manovra d'attacco del Como che non riesce a creare mai concretamente un vero e proprio pericolo. Finisce 2-1 per il Sassuolo sul Como.

Le rispettive classifiche

Il Sassuolo di Grosso sorride e supera la Lazio in classifica conquistandosi il nono posto. Adesso i punti sono 45 e la vittoria di oggi contro il Como non può che essere che una iniezione di grande fiducia.

Amarezza per i lariani che dopo il pareggio di Udine incassano una sconfitta pesante che può pesare sul morale del gruppo. I punti restano 58 e la posizione la quinta in classifica.