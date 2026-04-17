Lazio, Massimo Orlando rivela: "Ecco dove finirà Sarri"

Una manciata di partite per finire la stagione. In ballo un campionato da chiudere al meglio nonostante l'anonimato e una Coppa Italia da provare a conquistare. Questa l'annata della Lazio alla guida di Maurizio Sarri. L'allenatore toscano ha un futuro tutto da scrivere e la permanenza nella capitale non è di certo cosa sicura. A lanciare una indiscrezione ai microfoni di TMW è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Le parole di Orlando su Sarri e il suo futuro

Il futuro di Sarri? A Napoli è ancora molto amato e molti tifosi vedrebbero un suo ritorno di buon occhio. Io credo però che potrebbe finire alla Fiorentina. Lui adora avere una squadra con cui lavorare tutta la settimana e l'anno prossimo la Viola non farà le coppe.

Sarri e la Lazio oggi

Mister Sarri è stato chiaro qualche giorno fa, nella conferenza stampa dopo Fiorentina-Lazio. Le sue parole hanno esplicitato che ha un contratto con il club biancoceleste e la voglia di restare è una priorità ma al contempo ci sarà da parlare con la società e vedere se gli intenti siano tutti nella stessa direzione. L'allenatore toscano ha tra l'altro specificato che non sentirà nessun altro club prima dei capitolini.