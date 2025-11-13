Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha deciso di approvare la trasmissione delle partite della Premier League, tuttavia, ci saranno molte modifiche e rigide e restrizioni.

Le restrizioni per le partite della Premier League

Innanzitutto le partite non saranno mostrate in diretta, infatti, ogni incontro sarà prima registrato, montato e modificato, ma non solo, i 90 minuti regolari saranno ridotti a 60 minuti e saranno tagliate scene ritenute inappropriate o politicamente sensibile. Oltre a ciò, tutti i testi in inglese visibili nell'estate verranno coperti da una grafica locale e ciò vale anche per ogni simbolo LGBTQ+. Le prescrizioni non sono finite quim, infatti, non tutti i calciatori sudcoreani potranno essere ripresi, tanto che le immagini di giocatori come Kim Ji-Soo del Brentford o Hwang Heen-chan del Wolves verranno rimosse.

Le restrizioni mostrate dalla pagina calciatori per sbaglio sui social