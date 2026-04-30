Derby della Capitale: cresce l'attesa per la sfida tra Lazio e Roma. Svelata la data del match
Simonelli ha rivelato la data del derby della Capitale tra Lazio e Roma, ecco quando si giocherà
Con l'arrivo della primavera, il clima calcistico a Roma si fa sempre più rovente. La città eterna si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell'intera stagione sportiva: lo scontro diretto tra i biancocelesti e i giallorossi. Mentre le due squadre lottano sul campo per i rispettivi obiettivi stagionali, tra piazzamenti europei e orgoglio cittadino, l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori si è spostata prepotentemente sulla gestione organizzativa di questo attesissimo evento, fondamentale per delineare gli equilibri della classifica finale.
Data e orario del Derby: parla Simonelli
Proprio in merito alla programmazione del match, sono arrivate dichiarazioni che sembrano chiudere ogni dibattito logistico. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Simonelli ha chiarito in modo netto la posizione ufficiale sulla data dell’incontro: “Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico. L'unico orario che resta disponibile per Roma-Lazio del 17 maggio è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo”.
La decisione del tifo organizzato
Capiamo l'importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell'altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma - Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarremo fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby, così da poter difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialita'. La nostra dignità vale molto di più di un derby. La nostra parola ha un peso ed intendiamo mantenerla.