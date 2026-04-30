Derby della Capitale: cresce l'attesa per la sfida tra Lazio e Roma. Svelata la data del match

Con l'arrivo della primavera, il clima calcistico a Roma si fa sempre più rovente. La città eterna si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell'intera stagione sportiva: lo scontro diretto tra i biancocelesti e i giallorossi. Mentre le due squadre lottano sul campo per i rispettivi obiettivi stagionali, tra piazzamenti europei e orgoglio cittadino, l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori si è spostata prepotentemente sulla gestione organizzativa di questo attesissimo evento, fondamentale per delineare gli equilibri della classifica finale.

Data e orario del Derby: parla Simonelli

Proprio in merito alla programmazione del match, sono arrivate dichiarazioni che sembrano chiudere ogni dibattito logistico. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Simonelli ha chiarito in modo netto la posizione ufficiale sulla data dell’incontro: “Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico. L'unico orario che resta disponibile per Roma-Lazio del 17 maggio è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo”.

La decisione del tifo organizzato