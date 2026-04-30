Verso Cremonese-Lazio, due importanti recuperi per il mister Giampaolo: ecco di chi si tratta

La Serie A si prepara a chiudere la 35ª giornata con un lunedì sera ad alta tensione allo Stadio Giovanni Zini. Il 4 maggio alle ore 18:30, la Cremonese ospiterà la Lazio in una sfida importante soprattutto per la formazione del mister Giampaolo, al momento 18a ma ad un solo punto dalla zona salvezza.

Importanti recuperi per i grigiorossi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, arrivano segnali incoraggianti dall'infermeria per il tecnico grigiorosso: Morten Thorsby e Michele Collocolo sono ufficialmente tornati a lavorare con il gruppo, candidandosi per una maglia da titolare a centrocampo. Una boccata d'ossigeno fondamentale per la mediana, anche se resta ancora un velo di incertezza sull'attacco. Le condizioni di Jamie Vardy, infatti, rimangono sotto stretta osservazione: l'attaccante inglese sta seguendo un percorso di recupero personalizzato e la sua presenza verrà valutata solo nelle ultime sessioni di allenamento prima del fischio d'inizio.

Cremonese-Lazio: le probabili formazioni

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All.: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic/Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All.: Sarri.