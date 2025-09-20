Lazio-Roma, tifo organizzato: "Abbiamo una scenografia mostruosa da mostrare in tutta Europa"

L'incontro tanto atteso dai tifosi biancocelesti e giallorossi si avvicina, domani 21 settembre alle ore 12:30 le aquile e i lupi scenderanno in campo allo stadio Olimpico per affrontarsi nella prima battaglia della stagione e lotteranno fino all'ultimo minuto per tentare di imporre il proprio dominio sulla Capitale. In merito all'incontro tra Lazio e la Roma si è espresso il tifo organizzato a Radio Laziale, parlando soprattutto della scenografia che hanno preparato per domani e che come sempre stupirà ed incanterà i tifosi di ogni squadra.

Il tifo organizzato a Radio Laziale

La scenografia

Abbiamo una scenografia mostruosa da mostrare non solo a Roma ma in tutta Europa, abbiamo qualcosa veramente di meraviglioso. Ci spingiamo oltre, come sempre, e il compitino non lo facciamo mai. I ragazzi sono pronti, c'è tanto lavoro dietro per tutta la settimana, i ragazzi anche oggi sono impegnati, sono impegnate entrambe le fazioni all'interno dello stadio. Si parla di uno stadio blindato perche all'interno oggi ci sono sia i tifosi della Lazio che i tifosi della Roma per l'allestimento delle scenografie. Ho sentito i ragazzi prima che stavano parlando di un'Olimpico blindato, è nell'interesse di tutti che tutto scorra in maniera tranquilla e alla fine cosi sarà.

Lo scontro

La battaglia sarà accesa ma questo è il bello dei derby, ti dà tanto, ti toglie tanto e quando entri lì dentro la battaglia più importante è dimostrare che noi siamo migliori di loro, o meglio, noi dimostriamo che continuiamo ad essere migliori di loro. Non abbassiamo mai i livelli.

Lo spirito laziale

Noi siamo un corpo unico, siamo una famiglia e questo ci ha sempre distinto da loro. Loro sono una tribù, noi siamo un popolo, loro sono una tifoseria del sold out dei simpatizzanti, noi siamo una tifoseria dentro lo stadio di guerrieri. Questa è la differenza tra noi e loro, come quella che facevano gli Spartani e gli Ateniesi, la differenza della testuggine romana che affrontava a scudi levati e lance tese anche in nemico numericamente più forte, più imponente ma si andava avanti senza paura.