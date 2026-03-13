“Laziali si Nasce”, il tifo organizzato: “Punto di non ritorno, Curva umiliata. Serve investire”

Durante lo spettacolo “Laziali si Nasce” di Alfredo Pedullà andato in scena al Teatro Italia, è stata trasmessa un'intervista realizzata ad un responsabile del tifo organizzato della Lazio in merito all'attuale situazione.

Le parole del tifo organizzato

Punti di non ritorno? Non vediamo uno spiraglio, noi abbiamo parlato tanto con i responsabili degli altri gruppi organizzati e abbiamo votato le nostre decisioni, in questo momento non c’è possibilità di tornare indietro.

Quali fatti nuovi dovrebbero esserci?

Una proprietà che voglia investire veramente nel discorso campo non parlando di academy o di stadio che ancora non è passato in conferenza di servizi. La dimostrazione di non entrare allo stadio è un grosso sacrificio.

Confronto?

Fabiani ha detto che avrebbe aperto un tavolo ad oggi non c’è stato nessun confronto, noi chiediamo una società che rispetti la propria tifoseria, i tifosi sono stati umiliati in questo ultimo anno. La curva è stata umiliata dalle parole del presidente, ha parlato dei tifosi sempre come clienti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il non far entrare la nipote di Paparelli in campo per la scenografia. È stato il punto di rottura massimo da lì in poi è stato un scendere verso un fondo.

Quale novità vi farebbe fare un passo indietro?

Deve cambiare passo la società deve investire sul campo non possiamo vedere un settimo ottavo decimo posto mettendoci al posto del Sassuolo o della Cremonese.

Assenza alla semifinale di Coppa Italia?

Squadra e allenatore sanno la nostra passione gli siamo sempre stati vicino, la scelta di fare gli abbonamenti l’abbiamo fatto perché amiamo questa maglia e poi per stare vicina ad una persona che non nasce laziale ma spero che lo sia diventato quando guarda dalla panchina la curva alla sua sinistra.

Lotito